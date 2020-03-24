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برلمان

كورونا.. برلماني: عودة الدوري مرهونة بشرط واحد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب: إنه ليس مع أو ضد فكرة عودة الدوري الممتاز مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو مدى النجاح في مواجهة انتشار فيروس كورونا، لأنه هو الذي سيحدد ما إذا كان هناك عودة الدوري الممتاز والنشاط الرياضي مرة أخرى أم لا.

وأضاف النائب رضا البلتاجي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يجب أن تكون هناك استجابة لقرار الحكومة والمختصين بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لأنه مع الالتزام بتلك الإجراءات، سوف يكون هناك تقدم ملحوظ في التصدي لانتشار الفيروس.

وأكد عضو مجلس النواب أن الاستجابة الشعبية للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا"كوفيد 19"، سيسهم في عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، ومن بينها عودة الروح للقطاع الرياضي أيضا. 

وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى، دون التأكد من صحة وسلامة المواطنين، لأنه حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن، فلا يستحسن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى.


جاء ذلك تعقيبا منه على أنباء ومطالب البعض بإلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا العام.
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