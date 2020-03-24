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أخبار البلد

اليوم.. المجلس الأعلى يحقق فى التغطية الإعلامية لفيروس كورونا .. ويناقش شكاوى الصحة لإعلانات أدوية غير مرخصة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:55 ص
المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تجتمع اليوم الثلاثاء لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الاعلامية حول فيروس "كورونا ".

تناقش اللجنة اداء الانتهاكات التي ترتكبها عدد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للقرارات والمعايير الصادرة عن المجلس بشأن قواعد التغطية.

كما تناقش اللجنة شكوى مقدمة من جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة ضد عدد من البرامج التي تبث إعلانات غير مرخصة عن الأدوية ومن بينها مجموعة قنوات بانوراما، فضلا عن مناقشة مدى التزام البرامج الطبية بالمعايير والاكواد الصادرة عن المجلس.
ومن المقرر أن تستمع اللجنة الى ايضاحات من رئيس مجلس إدارة جريدة البلاغ حول مقال تم نشره ويتناول جريدة الشورى.

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