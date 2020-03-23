أخبار الزمالك .. حقيقة مفاوضات نجمي الأهلي.. ونصيحة نجم الفريق لحسام عاشور

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك ومنها:

























نشر حازم إمام لاعب الزمالك سابقا فيديو له يعلن فيه عن تقبلة لتحدى الخير والتكفل ب 50 أسرة من اجل المساهمة فى القضاء على انتشار فيروس كورونا .





























علق حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على قرار الاستغناء عن خدمات حسام عاشور قائد النادي الأهلي.





























تحدث عبد الحميد بسيوني نجم الزمالك السابق والمدير الفني لطلائع الجيش عن ضرورة إلغاء الدوري المصري لتفادي انتشار فيروس كورونا فى الدولة.





























شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات خطيرة بشأن مستقبل محمود كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بسبب شكوى الزمالك ضده فى الاتحاد الدولى للعبة " فيفا ".





















علق مسئولو نادي الزمالك على أنباء اقتراب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة من اتخاذ قرار بإلغاء الدورى الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، خوفا من تفشى فيروس كورونا.

















كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك حقيقة مفاوضات القلعة البيضاء مع نجمى الأهلى رمضان صبحى وحسام عاشور .

















كشف أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك عن سر تتويج الفريق بالعديد من البطولات خلال الفترة الأخيرة وكواليس مباراة الترجي والفريق الأبيض في السوبر الأفريقي.



