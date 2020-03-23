تطعيم مليون و92 ألف طفل في الحملة القومية ضد الحصبة بمحافظة الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أن الفرق الطبية بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني بالمحافظة ، قامت اليوم بتطعيم ٩٨٣٨ طفل ليصل إجمالي ما تم تطعيمه خلال ١٦ يوما ١٠٩٢١٠٥ طفل بمحافظة الشرقية بنسبة تغطية بلغت ١٠٠.١ % ، وتستهدف الحملة تطعيم ١٠٩٠٦٠٥ طفل من عمر ٩ شهور وحتى ٦ سنوات علي مستوي المحافظة .





وأضاف وكيل وزارة لصحة بالشرقية انه تم ذلك من خلال ١٣٤٩ فرقة طبية مدربة ، بواقع ٣١٣ فرقة بالحضر ، ١٠٣٦ فرقة بالريف ، منها ٤٦٩ فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمحافظة الشرقية ، ٨٨٠ فرقة متحركة "بالنوادي الكبري ومراكز الشباب ، وأماكن التجمعات" .





وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن التطعيم يتم من خلال حقن الطفل بمصل الحصبة والحصبة الألمانية MR مؤكدًا بأن التطعيم آمن ، ويتم اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى ، وباستخدام سرنجات "ذاتية التدمير" تستخدم لمرة واحدة فقط.





وأشار "مسعود" إلى أن الفرق تعمل وفق خطة عمل محددة ، تم التدريب عليها ، من خلال عقد الدورات التدريبية لجميع المشاركين بالحملة ، مضيفًا بأنه تم توفير جميع التجهيزات اللازمة وكروت التعريف لفرق الحملة.