"مصر هتنتصر على كورونا".. فيديو تبثه وزارة الصحة





وجاء في الفيديو أنه في البداية كان الوضع في الصين سيئا جدا وتفاقمت الأعداد بين المصابين والوفيات دخل الاقتصاد الصيني دوامة الفشل.





وتقطعت أوصال المدن، والتزم الجميع بالبقاء في منازلهم وأصبحت حماية المواطنين الهدف الأول، واصطف المواطنون وراء حكومتهم، التي وضعت خطة صارمة، وقاد الشعب ملحمة بالتزامه، والجميع قام بدوره.





وأضاف: "قامت القوات المسلحة بأدوار عظيمة، ونشرت طواقمها الطبية، وفتحت مستشفياتها للمواطنين، وامتنع الصينيون عن النزول للشوارع.





وأصبح للضرورة القصوى، جميع المحلات احتوت على نقاط فحص حراري للمراقبة والمتابعة، بعد 15 يوما من الالتزام انخفضت الإصابات، واحتفل الأطباء بشفاء آخر مريض".

أذاع برنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه فيديو قامت وزارة الصحة المصرية بنشره وجاء بعنوان ""مصر هتتنصر على كورونا" انطلاقا من التجربة المصرية والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة المرض.