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بين الناس

أهالي الحي الثامن بالشيخ زايد يستغيثون: بيوتنا عائمة على المياه.. صور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن عبد الحميد محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم المياه مجهولة المصدر أسفل بعض العقارات في الحى الثامن بمدينة الشيخ زايد .

 

ويقول فى رسالته : تقدمنا بشكوى إلى هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشيخ زايد، بتاريخ 15/3/2020 يطالب فيها بإرسال لجنة فنية لمعاينة بدروم كمبوند محل سكنه في الحى الثامن المجاورة الأولى، وذلك نظرا لوجود تسريب مياه عذبه أسفل الجراجات والتي تعمل على ظهور التشققات والتصدعات في المنزل بسبب تسرب المياه إلى أساسات العقار .

 

وأضاف : أن جميع العقارات المجاورة للعقار محل سكنه في نفس المنطقة تعانى من وجود المياه أسفلها، لافتا إلى أن هناك تسريب مياه من خزان المياه الرئيسى التابع لمدينة الشيخ زايد والموجود بالحى التاسع وإلى الآن لم يتم إصلاحه .

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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