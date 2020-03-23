AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لعدم افتعال أزمة .. ضخ عدد كبير من أسطوانات البوتوجاز في الفيوم

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:15 م
توزيع أسطوانات البوتوجاز
توزيع أسطوانات البوتوجاز
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
شدد المهندس سيد حرز الله  مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على كافة الإدارات التموينية للمتابعة والرقابة المستمرة على توزيع أسطوانات البوتوجاز ووصول الأسطوانات للمواطن بالسعر الرسمي.


وأكد حرزالله أنه تم ضخ أعداد كبيرة من أسطوانات البوتوجاز لتفادى افتعال أزمات وتجنب احتكارها من بعض مستغلى الأزمات وتجار السوق السوداء، وأنه سيتم الضرب بيد من حديد على هذه الفئات.


أقرأ أيضا :زحام علي أفران العيش في الفيوم.. والتموين تتحرك


وتم توزيع كميات كبيرة من الأسطوانات والإشراف عليها ￼￼بإدارة تموين إطسا وتطون وإدارة تموين مركز أول وباقى الإدارات التموينية، ويطمئن  جميع المواطنين بأن جميع السلع المدعمة متوفرة، ولا داعى لتخزين السلع والازدحام على الأسواق.


وأضاف مدير عام التموين والتجارة الداخلية، أن ذلك يتم بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالرقابة المستمرة لتوزيع أسطوانات البوتوجاز، وتحرير محاضر لمن يحاول التلاعب فى السلعة بالخفاء أو البيع بازيد من التسعيرة المقررة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تموين الفيوم تضبط أسطوانات بوتاجاز قبل بيعها سوق سوداء..صور

حملات مكبرة على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية في الفيوم

تيسيرا على المواطنين.. تموين الفيوم: إصدار بطاقات التموين الفاقد والتالف إلكترونيا

زحام علي أفران العيش في الفيوم.. والتموين تتحرك

ترشيحاتنا

امتنعوا عنها فورا.. العلاقة الزوجية تساعد في نقل فيروس كورونا

لبنى عسل تكشف عن رسالة الرئيس الصيني للسيسي.. فيديو

بعد إعلان وفاتها.. ننشر أول صور لابنة الفنانة ناهد جبر

بشرى سارة.. طبيب مصري يتوصل لتركيبة تقضي على كورونا

كان متواجدا في انتخابات النقابة وعضو بالمجلس الجديد.. تفاصيل إصابة محام بفيروس كورونا

مسئول إسباني يتوقع تراجع إصابات كورونا في بلاده بنهاية الأسبوع الجاري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. كيا تستعد لطرح سيارة كهربائية جديدة.. صور

عشاء يقوي المناعة .. تونة بالخضار وأومليت بالفلفل

تيسلا تتراجع في تصميم tesla cybertruck .. فيديو