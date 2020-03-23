لعدم افتعال أزمة .. ضخ عدد كبير من أسطوانات البوتوجاز في الفيوم

شدد المهندس سيد حرز الله مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على كافة الإدارات التموينية للمتابعة والرقابة المستمرة على توزيع أسطوانات البوتوجاز ووصول الأسطوانات للمواطن بالسعر الرسمي.



وأكد حرزالله أنه تم ضخ أعداد كبيرة من أسطوانات البوتوجاز لتفادى افتعال أزمات وتجنب احتكارها من بعض مستغلى الأزمات وتجار السوق السوداء، وأنه سيتم الضرب بيد من حديد على هذه الفئات.







وتم توزيع كميات كبيرة من الأسطوانات والإشراف عليها ￼￼بإدارة تموين إطسا وتطون وإدارة تموين مركز أول وباقى الإدارات التموينية، ويطمئن جميع المواطنين بأن جميع السلع المدعمة متوفرة، ولا داعى لتخزين السلع والازدحام على الأسواق.



