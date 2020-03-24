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بين الناس

خوفا من انتشار كورونا.. مواطن يحذر من تزاحم كوبرى مشاة السكة الحديد بإيتاى البارود

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن محمد عمران، والمقيم في مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص كوبرى مشاة أعلى محطة السكة الحديد حيث أنه شديد الازدحام يوميا نظرا لأنه الطريق الوحيد الذى يمكن أن يمر من عليها أهل البلد خاصة بعد وقف المرور من المزلقان، وهو ما يعرض أهل المحافظة لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وناشد المسئولين الحذر من كارثة هذا الكوبرى للازدحام الشديد عليه وتقارب الأفراد من بعضها وهو ما يعرض لخطر الإصابة بالفيروس.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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