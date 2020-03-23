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اقتصاد

مصادر: إعادة إطلاق شركة أليطاليا بأسطول أصغر بكثير

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:28 م
اقتصاد ايطاليا
اقتصاد ايطاليا
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رويترز

قالت مصادر نقابية اليوم الإثنين، إن الحكومة الإيطالية تعتزم فرض سيطرتها على الناقلة الخاسرة أليطاليا في غضون شهر أو نحو ذلك، لتنشئ شركة جديدة ستبدأ النشاط بأسطول أصغر بكثير.

وبحسب المصادر، أبلغت وزارة الصناعة النقابات يوم الاثنين أن أليطاليا الجديدة ستبدأ بعدد 25 إلى 30 طائرة، أي نحو ربع الأسطول الذي كانت تشغله قبل تفشي فيروس كورونا.

وتعذر حتى الآن الحصول على تعليق من أليطاليا ووزارة الصناعة.

وأبلغ أحد المصادر رويترز ”قالت الحكومة إن مستوى 25 إلى 30 طائرة هو مجرد نقطة بداية، لكن نخشى أن الأسطول لن يزيد فور انقضاء حالة الطوارئ.“

ولم توضح الحكومة خططها بالنسبة للعاملين في أليطاليا، والذين يتجاوزون 11 ألفا حاليا.

وقالت نقابة يو.اس.بي في بيان إن من المقرر عقد اجتماع بين وزارات الصناعة والنقل والعمل والنقابات في 30 مارس.

وتسير الشركة 100 رحلة يوميا في الوقت الحالي، أي ربع نشاطها المعتاد، بسبب تفشي الفيروس.

 وصدقت الحكومة الأسبوع الماضي على مرسوم يسمح بها بوضع شركة الطيران تحت سيطرة الدولة مجددا بعد إدارة القطاع الخاص لها على مدى 11 عاما اتسمت بالصعوبة.


ورصدت الحكومة 500 مليون يورو (537 مليون دولار) لقطاع الطيران ككل، لكن مصادر حكومية قالت إن معظم الأموال ستخصص لأليطاليا، التي تنفد سيولتها سريعا.

 

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