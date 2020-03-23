AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

المصريين الأحرار يبادر بتعقيم المؤسسات الحكومية والشوارع الرئيسية فى البحيرة

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:10 م
صدى البلد
Advertisements
حسن رضوان
دشنت أمانة حزب المصريين الأحرار بمركز بدر بمحافظة البحيرة، حملة لتعقيم المؤسسات والمنشآت الحكومية وأماكن التجمعات ومن بينها المستوصف الخيرى وشركة الكهرباء والسجل المدنى والأزهر وماكينات الصرف التابعة للبنوك وشوارع المدينة الرئيسية.

وذلك بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبإشراف ياسر خاطر أمين الحزب ببدر، وعبدالفتاح بكر أمين التنظيم وأعضاء هيئة المكتب.

كما نسق الحزب مع مدير الإدارة الصحية ببدر الدكتور صلاح السراج الذى يبذل جهود مشكوره في مواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على جميع المواطنين.

كما قام أعضاء هيئة المكتب بالمرور أيضا على الشوارع وتوعية المارة بالشوارع على كيفية التعقيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصريين الأحرار بمركز بدر ينظم دورة إبداع طفل

المصريين الأحرار ببورسعيد ينظم دورة حول البناء الحزبي والأيدولوجية

المصريين الأحرار بإيتاي البارود يواصل القوافل الطبية المجانية

المصريين الأحرار ببورسعيد يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة

المصريين الأحرار بكفر الدوار يزور الإدارة الزراعية.. ويلبي دعوة شباب المركز

المصريين الأحرار يسلم شهادات محو أمية لـ 150 شخصا بالإسكندرية

ترشيحاتنا

بالخطوات.. جدد رخصة السيارة وسدد الضريبة والتأمين من البيت

بعد شكوى الزمالك.. السيناريو الأسود يلاحق كهربا نجم الأهلى فى الفيفا

سعد سمير: هذا اللاعب سبب إحباط صن داونز أمام الأهلي في دوري الأبطال

تراشق بالألفاظ .. ريم البارودى لمتابع: دين أبوك اسمه ايه

كبير الجراحين في أمريكا يعلن كارثة بشأن فيروس كورونا

وزير المالية يكشف تفاصيل جديدة عن العلاوات الخمس ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. كيا تستعد لطرح سيارة كهربائية جديدة.. صور

عشاء يقوي المناعة .. تونة بالخضار وأومليت بالفلفل

تيسلا تتراجع في تصميم tesla cybertruck .. فيديو