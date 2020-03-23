لجنة بإيتاي البارود لمتابعة تعقيم المدارس للوقاية من فيروس كورونا ..صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها في تطهير وتعقيم كافة المنشآت الحكومية وخاصة المدارس.





وقرر محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود تشكيل عدة لجان بالتنسيق مع الإدارة التعليمية برئاسة محمد دسوقى مدير الادارة للمرور علي المدارس للإشراف على تعقيمها وأيضا المرور على المراكز التعليمية بايتاي البارود الغير ملتزمة بقرار رئيس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحابها.





يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتفعيلا لقرار رئيس الوزراء والتي تنص على غلق أماكن التجمعات.

وتشكلت اللجنة من توفيق شليم نائب رئيس المدينة و محمد دسوقي مدير الإدارة التعليمية و عرفه خليل مدير المتابعة بالإدارة التعليمية .وقامت اللجنة بالمرور علي المدارس الابتدائية و الإعدادية و الثانوية بنطاق الوحدة المحلية لقرية النبيرة للوقوف علي أعمال التعقيم التي تتم داخل المدارس.





كما قامت اللجنة بالمرور علي المراكز التعليمية و سناتر الدروس و التأكد من إغلاقها و الالتزام بتعليمات رئيس الوزراء التي تنص علي غلق اماكن التجمعات.



