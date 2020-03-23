بنك الطعام المصرى: نستهدف 500 ألف أسرة مرحلة أولى..فيديو

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام ، إن هذه الأوقات هي التي ننتظرها في بنك الطعام حتى نقوم بتقديم الخدمات للمواطنين في مثل هذه الظروف.









وأضاف محسن سرحان خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن البنك منذ يوم الأحد وهو يعمل على حشد جميع طاقته الإنتاجية والتشغيلية لبنك الطعام، كما أننا نستهدف في المرحلة الأولى 500 ألف أسرة ممن يعول العمالة اليومية.













وأوضح محسن سرحان ، أن هؤلاء العمالة غير متعلقين بأي كيان مؤسسى يستطيع أن يكون بجانبهم في مثل هذه الظروف.









وتابع : أن المصريين يجب أن يقفوا مع بعضهم البعض لتقديم الخدمات لمثل هؤلاء العمال.













واستكمل :أننا أطلقنا الحملة منذ يوم الخميس الماضي وقمنا بالتسليم منذ أمس والجدير بالذكر أن تكلفة هذه الحملة 60 مليون جنيه.