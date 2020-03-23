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حوادث

العدل تنشئ 5 مكاتب خبراء لنظر المنازعات الضريبية في مقار مجلس الدولة

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:30 م
وزارة العدل
وزارة العدل
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جودت عيد وعمرو خليفة
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بانشاء مكتب خبراء فى 5 فروع لمقار مجلس الدولة لنظز المنازعات الضريبية.

وتضمن القرار الموافقة على طلب رئبس مجلس الدولة بإنشاء 5 مكاتب خبراء بفروع مجلس الدولة في (العباسية – طنطا –الاسكندرية –اسيوط- المنصورة ) .

وتضمن القرار أن تتولى المكاتب نظر دعاوى المنازعات الضريبية التى تعرض على محاكم  مجلس الدولة، على أن يتولى مكتب خبراء العباسية نظر المنازعات الضريبية بمحافظات ( القاهرة والجيزة والقليوبية )، فى حين يتولى مكتب خبراء الاسكندرية  النزاعات الضريبية ( الاسكندرية - البحيرة ومرسى  مطروح ).

ويتولى مكتب خبراء طنطا نظر المنازعات الضريبية بمحافظات (الغربية –كفر الشيخ –المنوفية ) ، ويتولى مكتب خبراء اسيوط نظر المنازعات الضريبية لمحافظات ( اسيوط-المنيا –الوادلى الجديد –سوهاج ) ، واخيرا يتولى مكتب خبراء المنصور المنازعات الضريبية بمحافظات ( الدقهلية –الشرقية –دمياط –بورسعيد –الاسماعيلية –السويس –شمال وجنوب سيناء ).
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