العدل تنشئ 5 مكاتب خبراء لنظر المنازعات الضريبية في مقار مجلس الدولة

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بانشاء مكتب خبراء فى 5 فروع لمقار مجلس الدولة لنظز المنازعات الضريبية.





وتضمن القرار الموافقة على طلب رئبس مجلس الدولة بإنشاء 5 مكاتب خبراء بفروع مجلس الدولة في (العباسية – طنطا –الاسكندرية –اسيوط- المنصورة ) .





وتضمن القرار أن تتولى المكاتب نظر دعاوى المنازعات الضريبية التى تعرض على محاكم مجلس الدولة، على أن يتولى مكتب خبراء العباسية نظر المنازعات الضريبية بمحافظات ( القاهرة والجيزة والقليوبية )، فى حين يتولى مكتب خبراء الاسكندرية النزاعات الضريبية ( الاسكندرية - البحيرة ومرسى مطروح ).





ويتولى مكتب خبراء طنطا نظر المنازعات الضريبية بمحافظات (الغربية –كفر الشيخ –المنوفية ) ، ويتولى مكتب خبراء اسيوط نظر المنازعات الضريبية لمحافظات ( اسيوط-المنيا –الوادلى الجديد –سوهاج ) ، واخيرا يتولى مكتب خبراء المنصور المنازعات الضريبية بمحافظات ( الدقهلية –الشرقية –دمياط –بورسعيد –الاسماعيلية –السويس –شمال وجنوب سيناء ).