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اقتصاد

مصرفيون: البنوك المصرية تخفض فائدة الودائع الدولارية بتوجيه من المركزي

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:10 م
البنك اللمركزي
البنك اللمركزي
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رويترز

قال مصرفيون لرويترز يوم الاثنين إن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى واحد بالمئة فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) كحد أقصى يصرف كل ثلاثة أشهر، بدلا من 1.5 بالمئة فوق ليبور.

 

وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية طالبا عدم نشر اسمه ”الهدف من الإجراءات السيطرة على سوق الصرف وتحجيم عمليات الدولرة المتوقعة بعد خفض سعر الفائدة.“

 

خفض البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة عقب تخفيضات كبيرة من البنوك المركزية العالمية والإقليمية في إطار إجراءات تحفيز اقتصادي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

 

وطرح بنكا مصر والأهلي المصري يوم الأحد شهادات إدخار بالعملة المحلية بعائد 15 بالمئة لأجل عام واحد.

 

وقال مصرفي بالبنك الأهلي، أكبر بنوك مصر، إن البنك خفض عائد الودائع الدولارية يوم الاثنين على شهادات الإدخار بالدولار إلى 1.25 بالمئة من ثلاثة بالمئة لشهادات العائد مدفوع مقدما لثلاثة أعوام، وإلى 1.35 بالمئة من 3.75 بالمئة لشهادات الخمس سنوات، وإلى 1.5 بالمئة من 3.75 بالمئة لشهادة ذهبية جديدة مدتها ثلاثة أعوام.
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