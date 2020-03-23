جوميز يوجه رسالة لـ ماتويدي بعد الإصابة بفيروس كورونا





وقال جوميز خلال تصريحات صحفية بأنه حزين بشدة بسبب إصابة ماتويدي ولكنه يعرف مدى قوته وصلابته لمواجهة تلك الازمة والخروج منها بسلام.





ووجه الدولي الفرنسي السابق رسالة بأنه يجب الألتزام بسياسيات الحجر الحصي التي تفرضها حكومات الدول لأن كل لاعب لديه اصدقاء وأسرة وأطفال فيجب الألتزام التام بالتعليمات للخروج من تلك الأزمة.





وكان نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن منذ عدة أيام إصابة الفرنسي بليز ماتويدي بمرض كورونا بعد أن تم أخذ عينة منه وظهرت إيجابيتها لينضم لزملاؤه المصابين في الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا والمدافع دانيللي روجاني.

وجه الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب نادي الهلال السعودي رسالة مؤثرة لمواطنه وزميله السابق بنادي سانت إيتيان بليز ماتويدي بعد إصابة الأخير بمرض كورونا "كوفيد-19".