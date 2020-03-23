بعد إصابة عضو بمجلس رجائي عطية.. حركة نقابية تطالب بخضوع مجلس المحامين لتحليل كورونا

طالبت حملة "ادعم نقابتك ومهنتك" على لسان المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمي باسم الحملة، بخضوع نقيب المحامين وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، لتحليل كورونا بعد الأنباء المتداولة عن إصابة عدد من المحامين ممن حضروا انتخابات نقابة المحامين، وقيامهم بتهنئة النقيب وأعضاء المجلس الجديد، وكذلك إصابة عضو المجلس الجديد عن محافظة الإسكندرية، محمد عبد الوهاب.





وأكد "جابر"، أنه طالب بتأجيل الانتخابات النقابية وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات البشرية، وحرصًا منه على صحة المحامين إلا أن ذلك لم يتم.



