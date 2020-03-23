جامعة القاهرة تثبت قدرتها على التفاعل مع الأحداث الجسام.. فريق بحثي لاكتشاف علاج لكورونا.. تركيب مواد مطهرة.. وبنية تحتية قوية للتعليم عن بعد

استطاعت جامعة القاهرة خلال الشهرين الماضيين أن تثبت أنها الجامعة الأم في مصر، وعلى قدر التفاعل مع الأحداث التي تمر بها مصر والعالم، من مواجهة وباء فيروس كورونا، حيث من بداية الفصل الدراسي الثاني كانت السباقة في الكشف على الطلاب في المدن الجامعية والحرم الجامعي.





ومع تعليق الدراسة كانت أو المبادرين برفع المواد العلمية على الشبكة العنكبوتية لما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وعلى الجانب الآخر كان الباحثين بها يقومون بتشكيل فريق بحثي تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، لاكتشاف علاج لفيروس كورونا، بالإضافة لابتكار طريقة صناعة مواد مطهرة ومعقمة من الفيروس الوبائي.

5 فرق بحثية من الكليات العلمية لاكتشاف علاج لفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تشكيل 5 فرق بحثية من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضم هذه الفرق أكثر من 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة جامعة القاهرة في مختلف التخصصات لاكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور محمد الخشت، أنه صدر بحثان من الجامعة للدكتور عبده الفقي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، حول (اعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) وتم نشر البحث في مجلة علوم الحياة الدولية Life Sciences ، وبحث آخر حول (التنبؤ بمكان الإرتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78)، ونشر في مجلة Journal of Infection الدولية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الفريق البحثي للأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية، انتهى إلى التنبؤ بمكان الإرتباط بين بروتين spike الخاص بكرورنا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78، الذي قد يمثل أحد طرق دخول الفيروس للخلية العائل عن طريق زيادة نسبة البروتين GRP78 والذي يكون مرتبطا بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، وقد يكون المسئول عن زيادة نسبة معدلات الإصابة والوفاة وبالتالي نحتاج إلى الحصول علي بروتين spike حتى يمكن إثبات وتطبيق هذه النتائج عمليًا لإنتاج دواء مضاد للإرتباط، ويمكن استخدام نفس البروتين لإنتاج أمصال.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن البحث الثاني بعنوان (اعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) انتهى فيه الباحث إلى التوصل إلى بناء نموذج بروتين البلمرة الخاص بفيروس كورونا المستجد والضروري لدورة إصابة الفيروس داخل خلية العائل، كما توصل إلى أنه بناء على التشابة في التتابع الجيني لبروتين البلمرة بين فيروس كورونا وفيرس SARS فقد تم استخدام الأدوية المضادة للفيروسات لإستهداف بروتين البلمرة الخاص بفيروس كورونا المستجد، وأوصى البحث باستخدام أدوية مثل Sofosburvir و Remdisivir و Ribavirin لاعطاء نتائج بفاعلية ضد فيروس كورونا المستجد، وامكانية تطبيق إستخدام هذه الأدوية على خلايا ( Cell Line ) ومن ثم تطبيقها على التجارب السريرية.

إجراء أول تجربة للتعليم عن بعد بنجاح بحضور وزير التعليم العالي

كما أجرت جامعة القاهرة أول تجربة للتعليم عن بعد بنجاح، باستخدام آليات التواصل الالكتروني الحديثة، طبقا لخطة الجامعة التي تم وضعها منذ فترة، وتم خلالها شرح الدرس والتواصل مع الطلاب من خلال أحد التطبيقات العالمية للتعليم عن بعد، وذلك صباح اليوم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وكان الدكتور محمد الخشت، أعلن أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة اعتبارًا من اليوم 15 مارس ولمدة 15 يومًا، وأن الدراسة ستكون من خلال النظم الالكترونية، وأنه تم التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة منذ فترة طويلة، وتم اعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل، وذلك في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أعدت جامعة القاهرة مبكرًا خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من خطتها الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

ابتكار صناعة الكحول والمواد المطهرة بطريقة بسيطة في المنزل





وفي السياق ذاته، ابتكر الدكتور عمرو مصطفى، أستاذ الكيمياء الحيوية وعميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، طريقة لصناعة المطهرات وكحول الجيل لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مصطفى، لـ"صدى البلد"، أن جميع المواد المستخدمة في التحضير توجد في شارع الجيش بمنطقة العتبة، لافتا إلى أن الفكرة جاءت من نقص السوق من المنتجات الكحولية والمطهرة.





والطريقة الثانية وهي لصناعة زجاجة جيل كحول، تستخدم فيها المادة الأساسية وهي الكربابول وتراي ايثانول أمين، بالإضافة إلى إيثانول ماء مطهر، بالإضافة إلى ماء مقطر بمقدار لتر، ويباع في محطات البنزين، ويتم تنزيل بعض الكميات من البودرة بنسبة عشرة جرامات بالتدريج إضافة إلى تقليبه في الماء، وتضاف المادة الثانية تراب ايثانول أمين بنسبة 10 سم مكعب، ويتم مع التقليب ذوبان المادة وتماسكها، على أن يتم إضافة الكحول جيل بنسبة 70٪ تركيز مع مادة إيثانول أو إيثيلي، ومن الممكن أن يتم خلط المادة عن طريق الخلاط أو التقليب، ويترك لثاني يوم حتى يتم تركيب المادة بشكل كامل، ومن الممكن إضافة لون مصنع، ويتم وضعه في زجاجة بخاخ لتطهير اليد.

وأشار عميد كلية الزراعة، إلى أن ذلك يأتي ضمن دور الكلية في خدمة المجتمع والبيئة، تحت رعاية وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.