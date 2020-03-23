شاهد خفة دم السعوديين.. كيف علقوا على #حظر_التجول_في_السعوديه ؟

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بدء تنفيذ حظر التجول الجزئي، بناءً على أمر ملكي صادر عن خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحظر التجول من السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي؛ لمدة 21 يومًا ضمن إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا في السعودية.





ونشر مغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة من مقاطع الفيديو الفكاهية التي تعبر عن سعادتهم وخفة ظلهم فيما يتعلق بدخول حظر التجول حيز التنفيذ.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، عبر تويتر، "حفاظًا على صحتكم وسلامتكم وأمنكم.. نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم.. قائكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا #كلنا_مسؤول".



