الحقيقة الكاملة في أزمة أحمد فتحي والأهلي .. وساعات الحسم تقترب في أكتوبر

بات النادي الأهلي على بعد ساعات قليلة من إنهاء أهم أزمات الموسم الجاري بالتجديد لأحمد فتحي لمدة عامين بناء علي تقرير السويسري رينه فايلر.

والحقيقة أن أحمد فتحي الظاهير الأيمن لم يتهرب من جلسات تجديد تعاقده ولكنه متواجد خارج القاهرة برفقة أسرته وتحديدًا في العين السخنة بسبب حصول الفريق علي أجازة.

في المرة الأولي..أخبر اللاعب لجنة التخطيط بغيابه لتواجده خارج القاهرة ، وفي الثانية ..النادي هو من تواصل مع فتحي واخطره بغلق المقرات الثلاث ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

عروض اللاعب

وكشفت مصادر خاصة أن فتحي لديه عرضين فعلًا ، احدهما محلي بقيمة 48 مليون جنيه بواقع 16 مليون في الموسم الواحد وسيحصل علي السنة الأولي مقدمًا عن التوقيع والأخر عرض عربي يتكتم عليه الجوكر.

مفاوضات الأهلي

الأهلي لم يقطع المفاوضات مع اللاعب وهناك جلسة تمت في الساعات الماضية باحد منتجعات السادس من أكتوبر قربت تمامًا من حل الأزمة وشهدت إتفاقًا مبدئيًا ووضع أطر وخطوط عريضة.

غضب فتحي

سبب غضب احمد فتحي هو تاجيل التفاوض حتي شهر مارس مع ان مسئولي الفريق قد قاموا بتمديد تعاقد بعض اللاعبين التي تنتهي بعد 3 سنوات، وهناك وقت طويل للحديث معهم .

عاشور وإكرامي

هل موقف حسام عاشور وشريف إكرامي له علاقة بازمة فتحي..نعم ودون شك فاللاعب يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة رحيل الثنائي والذي يرتبط بهم كثيرًا خاصة في التكاتف ولم شمل الفريق .

النهاية

ستكون النهاية السعيدة لجماهير الأهلي بإعلان تجديد فتحي لمدة عامين ويكون قائد الفريق بدءًا من الموسم المقبل.