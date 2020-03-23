عضو مجلس نقابة المحامين يوضح حقيقة الاصابة بفيروس كورونا..فيديو

أكد صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين أن هناك 3 حالات مشكوك فى اصابتهم بمجلس نقابة المحامين مؤكدا أنه لم يثبت بعد اصبتهم والنقابة بدأت اجراءات التعقيم والتطهير فى المبنى العام.





وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية العربية الحدث أنه سيتم الإتجاه نحو إغلاق النقابة لمدة 3 أيام بدءا من اليوم مشيرا أنه سيكون هناك مشاورات بين النقيب واعضاء المجلس وقد يكون الاغلاق لمدة أسبوعين.





وتابع عضو مجلس نقابة المحامين أنني أناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بتعليق العمل بالمحاكم مشيرا إلى أن هناك بعض المحاكم لازالت تعمل حتى الأن ولا بد ان يصدر قرار بتعليقها.





كتب نقيب المحامين السابق، سامح عاشور، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، "أتمنى الشفاء العاجل للأستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس النقابة العامة وأسرته مما ألم به، واسأل الله له ولأبنائه العافية".

فيما قال رجائي عطية، نقيب المحامين الحالي، إنه تم إبلاغه رسميًا بإصابة أحد أعضاء النقابة بفيروس كورونا.



