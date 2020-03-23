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محافظات

ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:18 م
الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية بايتاي البارود
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جمالات الدمنهوري

تمكنت الإدارة التموينية بايتاى البارود خلال حملة مكبرة من ضبط مصنع رنجة بدون ترخيص بقرية زبيدة بدائرة المركز وتم التحفظ بداخل المصنع علي ١٥٠٠ كيلو سمك تحت التجهيز وطن ملح و٣ صناديق رنجة مجهولة المصدر.


وكانت إدارة تموين مركز ايتاى البارود برئاسة إبراهيم الماحى قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق وضبط تجار الكسب غير المشروع و مصانع بئر السلك لإنتاج الأسماك المدخنة والمملحة بالتزامن مع قرب عيد شم النسيم بالتنسيق مع الواحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود برئاسة محمد كجك وبمشاركة إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.



وأسفرت الحملة عن ضبط : مصنع رنجة بدون ترخيص ملك وتم الحفظ على ١٥٠٠ كيلو سمك والف كيو ملح و٣ صناديق رنجة مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات والتحفظ عليها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


كانت الحملة بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبمشاركة  أبوالفتوح السيسي رئيس هيئة الرقابة بتموين ايتاي البارود و الدكتور أحمد النشار مدير إدارة الطب البيطري و مدحت الناقورى نائب رئيس المدينة وقوة مرافقة من مباحث التموين.

ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور
ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور
ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور
ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور
ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور
ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور
ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور
ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور
ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور
ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور
ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور
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