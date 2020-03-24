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بين الناس

أهالى كفر خزاعل بالغربية يستغيثون من تراكم مياه الأمطار حتى الآن

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن تامر محمد عبد الرحمن الزينى، مقيم بكفر خزاعل مركز السنطة محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق شوارع القرية فى مياه الأمطار لأكثر من عشرة أيام.

 

ويقول فى شكواه: إنه تقدم بعدة شكاوى لمجلس القرية والمحافظة يطالب فيها بتسيير سيارات تعمل على شفط المياه المتراكمة التى تعمل على إعاقة حركة المرور فضلا عن تسربها أسفل العقارات مما يعمل على ظهور التصدعات والتشققات فى جدران المبانى  ولكن لم يتم الاستجابة للشكوى ومازالت المياه متواجدة وتغرق شوارع القرية

 

التواصل مع الشاكى : 01022780480

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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