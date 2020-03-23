استهتار.. تامر أمين: المعازيم بتتعقم والعروسة بترقص بـ جركن كحول ..فيديو

أبدى الإعلامي تامر أمين انفعاله بسبب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل لـ"عروسة ترقص بجركن كحول والمعازيم بتتعقم".









وقال تامر أمين، أثناء برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، إن هناك كثيرين قاموا بالالتزام بعدم إقامة الأفراح، وهناك مجموعة أخرى لم تلتزم.









وأضاف تامر امين أن هؤلاء لا يخافون على أرواحهم ويأخذون هذه الأمور باستهتار.









وأوضح تامر أمين، أنه من الضروري أن نقوم بتأجيل المناسبات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.









وتابع أن العزاء اليوم تم إلغاؤه وأصبح تقديم التعازي عبر التليفونات.









واستكمل حديثه "من الضروري أن نقوم بتأجيل أى مناسبات في هذه الفترة الحالية".