محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل العزل الصحي داخل المحافظة..فيديو

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن هناك التزاما شديدا بين المواطنين داخل المحافظة والجميع يدرك مدى خطورة أزمة انتشار فيروس كورونا في المجتمع.





وأضاف اللواء عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن أهالي المحافظة تكون لديهم وعي بسبب احتكاكهم بالأجانب لفترات طويلة.





وتابع محافظ البحر الأحمر، أنه لا يوجد تجمعات بشرية أو تكالب على الأسواق والمنتجات، مشيرا إلى أنه قام بجولة تفقدية للشوارع والأسواق وعددا من السوبر ماركت الكبيرة، ووجد أن الشارع يحظى بهدوء شديد والجميع ملتزم بالعزل الصحي في المنازل.





وأوضح اللواء عمرو حنفي، أن هناك التزاما من جميع المحلات التجارية بالقرار الذي صدر من رئاسة مجلس الوزارء بشأن غلق جميع المحلات بدءا من السابعة مساء.





وأشار إلى أن وزارة الداخلية تقوم بأقصي جهودها داخل المحافظة، مضيفا أنه أجتمع بجميع المسؤلين عن الفنادق السياحية لبحث شأن قرار العزل الصحي لجميع العاملين بتلك الفنادق واوضحوا من جانبهم ان القرار يتم تنفيذة من اول يوم صدوره.