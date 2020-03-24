استقرار الدولار في مستهل التعاملات

استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء كمتوسط سعر له بالبنك المركزي المصري نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

وصل أدني سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي، مصر" لنحو 15.68 دنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، الاسكندرية، بلوم، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول، قناة السويس" لنحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

وبلغ أعلي سعر الدوار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي لـ 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع، و بنك الكويت الوطني لـ15,72 جنيه للشراء مقابل 15.82 جنيه للبيع.