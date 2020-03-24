AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار الدولار في مستهل التعاملات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:01 ص
دولار
دولار
Advertisements
محمد يحيي

 

استقر سعر صرف الدولار في مستهل  تعاملات اليوم الثلاثاء كمتوسط سعر له بالبنك المركزي المصري نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

 

 

وصل أدني سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي، مصر" لنحو 15.68 دنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، الاسكندرية، بلوم، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول، قناة السويس" لنحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

 

 

وبلغ أعلي سعر الدوار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي لـ 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع، و بنك الكويت الوطني لـ15,72 جنيه للشراء مقابل 15.82 جنيه للبيع.

 

Advertisements

ترشيحاتنا

إزاي تعرف الكحول المغشوش؟ .. رئيس التصنيع الدوائي يجيب.. فيديو

في عيد ميلاد ميسرة.. عمرها الحقيقي وسر عدم إنجابها

شاب ينتحر من نافذة الحجر الصحي بالكويت.. تفاصيل

500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من هذه الأماكن .. واعرف طريقة التسجيل

شيما الحاج تشارك بـ تحدي خليك في البيت

دعاء من كلمتين.. يزيل الهم ويشرح الصدر ويفرج الكرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية أسرتك من فيروس كورونا .. 5 نصائح ضرورية لتطهير وتعقيم المنزل

فى عيد ميلاد نادية الجندي.. 20 صورة تبرز إطلالاتها الجريئة

أعراض كورونا بعد مرور 7 أيام من الإصابة