بيجو 508 تحصل على سيارة العام بالشرق الأوسط 2020

حصلت السيارة بيجو 508 على جائزة "سيارة العام من اختيار الجمهور" في حفل جوائز سيارة العام 2020 بالشرق الأوسط (MECOTY).





وتعتبر هذه الجائزة هي ثالث جائزة MECOTY للعلامة التجارية منذ سنوات عديدة بعد فوز سيارة بيجو 3008 SUV أيضًا بالتصويت العام في 2018 وحصلت PEUGEOT 308 على جائزة "أفضل هاتشباك" جائزة في عام 2019.

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وحصل طراز بيجو 508 سيدان على الجائزة بسبب التصميم الخارجي الجديد أكثر حدة وقوة ، والتصميم الداخلي المذهل للسيارة يشتمل على تطور PEUGEOT i-Cockpit® الأيقوني ، مع المحركات الجديدة ، وميزات التكنولوجيا التي لا تعد ولا تحصى ، والقفز الكمي في الجودة ، ووضع بيجو 508 معيارًا عالميًا ضمن الفئة D وتدعم أيضًا استراتيجية العلامة التجارية الفخمة.

وقال راكيش ناير ، المدير العام في Groupe PSA في دول مجلس التعاون الخليجي: "نحن سعداء جدًا بفوز بيجو 508 بهذه الجائزة المرموقة. إن سيارتنا هي المفضلة رسميًا للناس في الشرق الأوسط ، ومن السهل فهم السبب الحصول على جائزة MECOTY لمدة ثلاث سنوات متتالية ، سيعزز ثقة المستهلك بعلامتنا التجارية.

قال سعيد مرزوقي ، رئيس اللجنة المنظمة (MECOTY): "للمرة الثانية منذ ثلاث سنوات ، حصلت بيجو على جائزة" السيارة العامة للعام" تم التصويت على هذه الجائزة من قبل الآلاف من عشاق السيارات من جميع أنحاء المنطقة ، وهي تشير إلى شعور المستهلكين أنفسهم بشأن العلامات التجارية والنماذج التي يمتلكونها أو يقودونها أو يطمحون في قيادتها. وحصلت سيارة بيجو 508 .