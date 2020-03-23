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رياضة

إكرامي يوجه رسالة مؤثرة لسعد سمير والأخير يرد: "هنفتقدك في الأهلي"

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:58 م
شريف إكرامي وسعد
شريف إكرامي وسعد سمير
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منتصر الرفاعى
وجه شريف إكرامي حارس النادي الأهلي رسالة مؤثرة لسعد سمير، مشيدًا بإمكانياته ودوره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال إكرامي خلال رسالة خاصة لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب على نجوم إف إم:  أنت لاعب كبير وسعيد بمزاملتك داخل الملعب وعليك حمل كبير الفترة المقبلة داخل النادي.

وأردف إكرامي: لدينا ثقة كبيرة فيك في لم شمل اللاعبين متمنيا له التوفيق فيما هو قادم.

فيما رد سعد سمير على رسالة اكرامي مؤكدا أن إشادته أمر يعتز به، مؤكدا أنه سوف يفتقده داخل الأهلي خلال الفترة المقبلة متمنيا له التوفيق.
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