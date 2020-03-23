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شيحة : لن نحتاج أكثر من أسبوعين لهزيمة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:43 م
شيحة : لن نحتاج أكثر
شيحة : لن نحتاج أكثر من اسبوعين لهزيمة كورونا
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اسماء محمد
قال الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد، أن هناك عدة خطوات ضرورية تساعد في محاربة فيروس كورونا والسيطرة عليه وتحجيم الخسائر البشرية منه إذا التزمنا بها. 

وأضاف "جمال" أن أهم هذه الخطوات هي ضرورة السرعة والحزم في مواجهة فيروس كورونا، واقترح أن يرفع المصريون والشخصيات العامة خلال هذه الفترة شعار " فليبق الناس في بيوتهم من أجل حياتهم"، مؤكدا أن ما فعلته القوات المسلحة أبعد عن مصر كارثة كبرى.

وأضاف قائلا "أتوقع نجاحا كبيرا لمصر في المواجهة إذا التزم الشعب ولن نحتاج أكثر من أسبوعين في مواجهة الفيروس وستكون النتائج مبهرة
، مطالبا وزارة الصحة الاحتفاظ بعينات دم للمتعافين.
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