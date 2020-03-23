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توك شو

تامر أمين يتقدم ببلاغ لوزارة الداخلية والنائب العام على الهواء .. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:45 م
تامر أمين
تامر أمين
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إبراهيم القادري
تقدم الإعلامي تامر أمين ببلاغ على الهواء لوزارة الداخلية وللنائب العام حول مقطع صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويدعو الي  إثارة البلبلة وإثارة الشائعات حول فيروس كورونا .


قال الإعلامي تامر أمين ، ان الرجل الذي قام ببث المقطع الصوتي هو مدسوس ومأجور ويقوم بعمل مؤامرة متكاملة .


وأضاف أمين خلال برنامجه اخر النهار المذاع علي قناة النهار ، ان هناك مقطعا صوتيا وصل الينا علي الموبايل وعلي السوشيال ميديا اول امس ينشر هذا المقطع شائعات تحرض المواطنين علي تخزين المواد الغذائية بكميات كبيرة .


وأوضح تامر أمين : ان هذا الرجل يريد ان يحدث احتكارا للسلع حتي يثور الناس على بعضهم البعض .


وتابع : ان هذه حملة ممنهجة ومنظمة لإثارة الشعب المصرى .


واستكمل : يجب ألا نستمع الي هذه الخرافات لاننا نعمل علي المرور من هذه الأزمة بشكل صحيح .
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