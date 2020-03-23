تامر أمين يتقدم ببلاغ لوزارة الداخلية والنائب العام على الهواء .. فيديو

تقدم الإعلامي تامر أمين ببلاغ على الهواء لوزارة الداخلية وللنائب العام حول مقطع صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويدعو الي إثارة البلبلة وإثارة الشائعات حول فيروس كورونا .









قال الإعلامي تامر أمين ، ان الرجل الذي قام ببث المقطع الصوتي هو مدسوس ومأجور ويقوم بعمل مؤامرة متكاملة .









وأضاف أمين خلال برنامجه اخر النهار المذاع علي قناة النهار ، ان هناك مقطعا صوتيا وصل الينا علي الموبايل وعلي السوشيال ميديا اول امس ينشر هذا المقطع شائعات تحرض المواطنين علي تخزين المواد الغذائية بكميات كبيرة .









وأوضح تامر أمين : ان هذا الرجل يريد ان يحدث احتكارا للسلع حتي يثور الناس على بعضهم البعض .









وتابع : ان هذه حملة ممنهجة ومنظمة لإثارة الشعب المصرى .









واستكمل : يجب ألا نستمع الي هذه الخرافات لاننا نعمل علي المرور من هذه الأزمة بشكل صحيح .