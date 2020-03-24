شاهد .. أداء مذهل لنسخة معدلة من فورد رينجر فى الصحراء .. فيديو

قامت شركة التعديل الأمريكية APG للسيارات بعمل حزمة تعديل قوية للسيارة فورد رينجر الجديدة البيك أب متوسطة الحجم وتحويلها إلى سيارة رابتور.





وقدمت شركة Automotive Performance Group الامريكية حزمة أداء على الطرق الوعرة لرينجر وتعديل مظهرها وأدائها ليتناسب مع الطرق الوعرة بشكل أفضل .

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كما أطلقت الشركة المعدلة على الحزمة اسم ProRunner Series 1، ستكلفك 15,948 دولار مع تثبيتها في سيارتك، أو 11,573 دولار إذا كنت ترغب في تثبيت الحزمة بنفسك.





وتم وضع نظام تعليق مرتفع، مع أذرع تحكم علوية وسفلية أعرض، وأعمدة محور ممتدة، والكثير من اللمسات الميكانيكية المحسنة في هذه المنطقة.

تم تصميم الحزمة وتصنيعها في كاليفورنيا، وهي تجعل جسم السيارة أعرض بـ 254 مم ومعزز بألياف الكربون ويترك مساحة للإطارات التي يصل قياسها إلى 35 بوصة، وارتفاع زائد عن الأرض يصل إلى 318 مم، وتحصل السيارة من الأمام والخلف على ترقيات أخرى.