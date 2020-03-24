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حوادث

لمواجهة كورونا.. الداخلية توجه حملاتها ضد محتكرى السلع ومخالفي قرار الغلق

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:54 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لتنفيذ قرارات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية المقاهى والكافتريات فى المواعيد المحددة لمنع تجمع المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

كما توجيه الوزارة حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم في مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد .
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