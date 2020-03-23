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ديني

ما حكم إخراج الزكاة قبل وقتها؟.. الإفتاء تجيب

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:32 م
ما حكم إخراج الزكاة
ما حكم إخراج الزكاة قبل وقتها .. الإفتاء تجيب
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محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل أن تخرج زكاة المال في وقتها؛ فإن اقتضت مصلحة الفقير أو غيره ممن هو أهل لأخذها تعجيلها لعامٍ أو أكثر فلا مانع شرعًا من ذلك.


وأضافت دار الإفتاء في ردها على سؤال "أريد أن أخرج زكاة المال مقدمًا عن وقتها؛ فهل يجوز لي ذلك؟


حكم إخراج الزكاة قبل موعدها
قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بجواز إخراج أموال الزكاة قبل حلول موعدها، مؤكدا جواز ذلك بإجماع جمهور العلماء. 


وتابع جمعة، في فيديو له:  أجمع العلماء، على جواز إخراج الزكاه لعامين مقبلين، بخلاف العام الجاري، لأن ثواب الإنفاق في الأزمة أو العسرة أعلى بكثير من كل الأوقات حتى شهر رمضان.




وأضاف: تهدف الزكاة للتيسير على المسلمين، ودعم الفقراء وغير القادرين ماديا « أنفق ولا تخف فإنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد والصدقة تدفع البلاء»، مشيرًا إلى أن الإسلام دين الرحمة والتكامل والتعاون.


فئات لا يجوز إخراج الزكاة لهم
هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأوضح مجمع البحوث في رده أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.


وأضاف أن الثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".

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