تعقيم وتطهير مستمر.. مترو الأنفاق يعلن الدفع بقطارات إضافية في حال وجود تكدس بأي محطة

عرضت الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، تقريرا يرصد إجراءات مترو الانفاق للتعقيم والتطهير للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.





وكشف أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق ، عن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مترو الأنفاق لحماية المواطنين.





وقال أحمد عبد الهادي :" هناك مجموعات عمل في الخط الأول والثاني والثالث على مدار اليوم وتطهير جميع المحطات و تعقيمها بشكل متواصل والسلالم المتحركة ومنافذ صرف التذاكر والأرصفة والمقاعد".





وأضاف أحمد عبد الهادي:" تم التنسيق مع شرطة النقل بعدم تواجد زحام على رصيف المحطة على الإطلاق وتم التنسيق مع غرفة التحكم المركزي بالدفع بقطارات إضافية في حالة وجود تكدس في أي محطة".



