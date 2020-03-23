تعقيم وتطهير مستمر.. مترو الأنفاق يعلن الدفع بقطارات إضافية في حال وجود تكدس بأي محطة

عرضت الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، تقريرا يرصد إجراءات مترو الانفاق للتعقيم والتطهير للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.
وكشف أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، عن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مترو الأنفاق لحماية المواطنين.
وقال أحمد عبد الهادي:" هناك مجموعات عمل في الخط الأول والثاني والثالث على مدار اليوم وتطهير جميع المحطات وتعقيمها بشكل متواصل والسلالم المتحركة ومنافذ صرف التذاكر والأرصفة والمقاعد".
وأضاف أحمد عبد الهادي:" تم التنسيق مع شرطة النقل بعدم تواجد زحام على رصيف المحطة على الإطلاق وتم التنسيق مع غرفة التحكم المركزي بالدفع بقطارات إضافية في حالة وجود تكدس في أي محطة".