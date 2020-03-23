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توك شو

هل يمكن تتبع إصابات كورونا من خلال شبكات الاتصال.. خبير تكنولوجيا المعلومات.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:49 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
 كشف المهندس شريف اسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، عن أمكانية تتبع إصابات فيروس كوفد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا.

وأكد شريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "TEN"، مساء اليوم الاثنين، أنه يمكن التعرف علي الحالات المشتبه في إصابتهم بكورونا من خلال شبكات الاتصال، موضحا أنه :"لو في واحد مصاب بفيروس كورونا المستجد وتم تحديد موقعه نقوم بتحديد المخالطتين عن طريق التقصي ودي طريقة يدوي".

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هناك طريقة أسرع عن طريق التكنولوجيا وتتميز بالسرعة عن شبكات الاتصال، متابعا :"في طريقة تانية سهلة وهى نشوف الناس كانت فين في نفس الوقت، يبقي نعرف من كان بجوار الشخص اللي كان بحوار الشخص المصاب، و بالتالي يمكن تتبع إشارات المحمول لكل من كان حوله وبالتالي نسهل عمليه البحث عن المخالطين".

وأكد الخبير، أنه :"يجعلنا نقدر نعمل الحصر بطريقة أسرع وذكية في نفس الوقت، والصعوبة تكون في المناطق المتكدسة بالناس".

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