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الحافلات العامة ترفض نقل المسنين بقرار من أردوغان

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرض برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى المصرية"، مقطع فيديو يرصد التعامل الوحشى لنظام أردوغان وذلك من خلال رفض نقل المسنين عبر الحافلات.


وفى سياق آخر، قال الإعلامي أحمد موسى، إن السلطات التركية بقيادة الطاغية أردوغان عاملت العالقين الجزائريين في تركيا بمنتهى الوحشية، لافتًا إلى أنه تم سحل وضرب الجزائريين في مطار إسطنبول. 


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «أردوغان حبس الجزائريين في المطار وضربهم وسحلهم وعذبهم ومنعهم من السفر في بلادهم»، مستنكرا دفاع بعض الجزائريين عن أردوغان.


وأشار أحمد موسى إلى أن الجزائريين العالقين في مطار إسطنبول أرسلوا استغاثات عبر موقع "فيسبوك" للعالم لنجدهم من وحشية القاتل المجرم أردوغان.


ونوه بأن الشرطة التركية لا تجرؤ على ضرب الجزائريين من دون أمر شخصي من أردوغان، مشيرا إلى أن هناك حالات إغماء بين صفوف الجزائريين.
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