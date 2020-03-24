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تعليم

تعرف على مصير الفصل البيني والدور الثاني بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:59 ص
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي

قال مركز التعليم المدمج، إن امتحانات التعليم البيني والدور الثاني الصيفي، إذا لم تتم في موعدها بسبب ظروف تعليق الدراسية للوقاية من فيروس كورونا، فسوف يتم تأجيلها وضمها إلى امتحانات الفصل الدراسي الأساسي.

 

 وأضاف المركز، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه في حالة فضل أحد الطلاب أداء الامتحان الأساسي فقط فسوف تحفظ مستحقاته الخاصة بالبيني أو الصيفي في حسابه بالمركز ليستخدمها وقت الحاجة.

 

وأِشار مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إلى أن أعمال إعادة التصحيح سوف تتم في مواعيدها المقررة، موضحا أن المركز يعمل بكامل طاقته سواء من الداخل أو الخارج.

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