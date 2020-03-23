رغم آثارها الضارة على الاقتصاد.. مطالب بإيقاف العمل المؤقت بمشروعات المقاولات.. وخبراء يبررون: صحة العمال الأهم

خبير أسواق مال: إيقاف العمل المؤقت بالعاصمة الإدارية مطلوب لحماية الاقتصاد والمواطنين

عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يدعو الشركات لإعالة العمال الذين صنعوا أرباحها

لمواجهة كورونا.. اقتصادي يطالب بإيقاف العمل في جميع مشروعات المقاولات

طالب خبراء الاقتصاد والتشييد والبناء بأن تتبنى الحكومة مقترحا لتجميد نشاط المقاولات مؤقتا بمشروعات المقاولات و البناء خصوصا العاصمة الإدارية، حرصا علي منع انتشار وباء فيروس كورونا في صفوف العمالة بتلك المشروعات، مؤكدين انه رغم تأثير ذلك علي الاقتصاد والانتاج لكنه اقل الخسائر مقارنة بتدهور الحالة الصحية للمواطنين.

وشدد أحمد معطي، مدير بإحدي شركات تداول الأوراق المالية وخبير أسواق المال، بضرورة إيقاف العمل بقطاع المقاولات لمدة شهر أو 3 أسابيع علي الأقل في ظل الأجواء التي تشهدها مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا .

أضاف " معطي" في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه بالرغم من تأثر الاقتصاد القومي جراء وقف نشاط قطاع المقاولات و التشييد خصوصا بالعاصمة الإدارية الجديدة كأحد المشروعات القومية الرائدة، ولكن حياة المواطنين خصوصا العاملين بذلك القطاع الهام، هو الأهم ولا يمكن للحكومة ان تستكمل عمليات البناء الاقتصادي وهناك تأثر في الموارد البشرية باعتبارها قوام الدولة المصرية.

قال " معطي" إن الحفاظ علي سلامة العاملين بذلك القطاع هو أحد اجراءات الوقاية من انتشار ذلك الوباء وتجنيب ذويهم وأسرهم من الاصابة بفيروس كورونا .

طالب " معطي" بضرورة تفعيل ذلك المقترح أسوة بما قامت به الحكومة من تقليص عدد العمالة بالجهاز الإداري للدولة و كذلك التعامل الالكتروني ببعض الجهات المعنية كالبنوك، موضحا ان تجميد نشاط المقاولات رغم تأثره علي اقتصادنا لكنه سيكون الوسيلة الاكثر امنا وفاعلية لمنع انتشار ذلك المرض.

وقال المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، إن توقف قطاع المقاولات عن العمل أمر صعب، ويجب ألا يتم التعامل معه مثل باقي القطاعات ويحتاج لمعاملة خاصة لأن به ملايين العمال باليومية.

وأوضح عبدالرؤوف فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هناك دور وطني منوطة به الشركات وهو إعالة العمال الذين ساهموا فى صنع أرباحهم طوال الفترة الماضية.

وأضاف، أنه ينبغي على الشركات أن تستمر فى الحفاظ على العمال وتقوم بتشغيلهم بالمواقع ولو بنصف العدد بالتبادل بينهم ليتمكنوا من كسب الدخل الأساسي الذي يسهم فى الحفاظ عليهم وعلى أسرهم.

وطالب عبدالرؤوف، الشركات بتطهير المواقع وفصل العمال داخل الموقع واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لسلامتهم، مشيرا إلى أن الدور الاجتماعى للشركات تجاه العاملين فى الفترة الحالية دور وطني يجب ألا يتم إهماله، وكذا أصحاب المصانع والشركات المختلفة تجاه العاملين بها.





وأكد كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على ضرورة وقف العمل في جميع مشروعات المقاولات على مستوى الجمهورية لمدة 3 أسابيع، اتساقًا مع إجراءات الدولة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قطاع المقاولات يتسم بكثافة العاملين فيه من عمال وحرفيين ومهندسين وانتشارهم في جميع المحافظات واختلاطهم مع طبقات المجتمع.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أهمية أتخاذ مثل هذا القرار كونه لا يقل أهمية عن تطبيق باقي الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة المصرية حفاظًا على العنصر البشري الذي تعتبره أغلى ثروات الدولة المصرية وأهم مواردها التي لا غنى عنها ولا بديل لها.



