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حوادث

لمواجهة فيروس كورونا.. الداخلية تعقم اقسام الشرطة والسجون

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:00 ص
تعقيم المنشأت الشرطية
تعقيم المنشأت الشرطية
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مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية بتنفيذ خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها، حيث دفعت الوزارة بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المبانى والمنشآت الشرطية خاصة التى تشهد ارتيادًا جماهيريًا.

وتشمل الحملات الوقائية قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسام الشرطة والسجون، وذلك لضمان التعقيم والتطهير اللازم بتلك المواقع بما يحقق السلامة للمواطنين المترددين عليها والعاملين بها.

يأتى ذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية لوزارة الداخلية والتى تراعى فيها استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامتهم فى كل موقع شرطى يتوجهون إليه للحصول على الخدمات الشرطية.

وذلك فى إطار الخطة الوقائية المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، والتى من بينها تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.
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