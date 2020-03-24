ننشر شروط تجديد رخصة القيادة إلكترونيا

كشف الاتحاد المصري لشركات التأمين، عن إمكانية تجديد ترخيص المركبات وسداد الضريبة والتأمين الإجباري إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني وشركة "فوري".





أوضح تقرير صادر عن الاتحاد أن تلك الخطوات تأتي إطار توفير الحماية التأمينية ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، بهدف تحقيق سلامة المواطنين.





وقال الاتحاد إن شروط تجديد الرخصة تتمثل في اختيار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها، وأن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​ ، ويقوم المستخدم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .

ولا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع، عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

وإذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .