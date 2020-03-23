بن شرقي: كرة القدم أكسجين الحياة ومشتاق للعودة إلى الملاعب

كشف أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن اشتياقه للرجوع إلى الملاعب في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر قائلا " كرة القدم أكسجين الحياة ومشتاق للعودة إلى الملاعب من جديد".





وشدد بن شرقي على أنه يتواجد في المغرب حاليا ويلتزم بقرارات دولته بالتواجد في المنزل وعدم الخروج بسبب فيروس كورونا.





وأضاف اللاعب في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك"، أنه يخوض تدريباته في المنزل ويتمنى العودة لممارسة الكرة في أقرب وقت.





وتابع: "سعيد بتواجدي في الفريق الأبيض وملتزم بعقده مع الزمالك ولا أفكر في الرحيل عن النادي في الفترة المقبلة.





وأكد اللاعب أن مستواه مع الزمالك في الموسم الحالي مقارب لمستواه مع الوداد المغربي.





وأوضح اللاعب أنه يتمنى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك مثلما فاز بها مع الوداد المغربي من قبل.





وأضاف بن شرقي أنه يحب اللعب تحت ضغط وفي ظل وجود جماهير.





وأكمل بن شرقي حديثه أنه لم يكن متخوفا من الانتقال واللعب للزمالك، ولكن شقيقه كان يتخوف من انضمامه للفريق الأبيض، وأوضح اللاعب أن علاقته جيدة بمرتضى منصور ويعامله كابن من أبنائه، وأضاف أن مباريات شهر فبراير كانت صعبة للزمالك لكن الفريق نجح في الفوز ببطولتين في ست أيام.