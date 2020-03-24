المنشآت الفندقية: نشهد سرعة فى اتخاذ قرارات الحكومة لمساندة السياحة

وجه تامر نبيل عضو غرفة المنشآت الفندقية وأمين عام جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر باسم جميع المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة الشكر والتقدير لـ الرئيس السيسي على قرارته السريعة وتوجيه لـ الحكومة باتخاذ قرارات فورية للوقوف بجانب القطاع السياحي للعبور من هذه الأزمة.





أوضح نبيل فى تصريحات صحفية أن أولى قرارات دعم القطاع السياحى قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي بإعطاء قروض سريعة ومخفضة الفائدة للقطاع السياحي لافتا أننا بانتظار بقية القرارات المتوقعة بعد اجتماع مجلس الوزراء القادم من اجل ان تستمر جميع المنشآت السياحية بالعمل والحفاظ علي القوي البشرية المتميزة من ابناء القطاع السياحي .



