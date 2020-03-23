توضيح مهم من الإمارات بشأن تأثير إجراءات مواجهة كورونا على الزائرين

أكدت دولة الإمارات أن الزائرين المتواجدين لديها سيتم السماح لهم بالبقاء وفق آلية يعلن عنها لاحقا.





وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن الزائرين المتواجدين في الإمارات لن يتأثروا بوقف حركة الطيران.





وأوضحت أنه سيتم تقديم الدعم اللازم لجميع الزائرين بمنحهم شرعية استمرار تواجدهم بالبلاد وفقًا لآلية سيعلن عنها قريبًا.





يأتي التوضيح بشأن الزوار المتواجدين في الإمارات والذين تعذر عليهم مغادرتها نظرا لإغلاق كثير من الدول لمطاراتها ومنافذها الحدودية، وأكدت الإمارات أنهم "محل اهتمام ، وسيتم تقديم الدعم اللازم لهم بمنحهم شرعية استمرار تواجدهم".





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 350 ألف حالة إصابة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



