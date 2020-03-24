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محافظات

ولادك يا مصر.. شباب منية سندوب بالدقهلية يواجهون كورونا بـ تطهير الشوارع

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:24 ص
أعمال التطهير والتعقيم
أعمال التطهير والتعقيم ضد كورونا
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همت الحسينى
واصل شباب قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ، لليوم الرابع على التوالى حملتهم لتطهير وتعقيم شوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما تأتي الحملة عن طريق عدد من الشباب المتطوعين  من أبناء القرية الذين حملوا أجهزة التطهير فوق ظهورهم معلنين استمرارهم فى تطهير القرية يوميا لحين زوال الأزمه مطالبين بانضمام المزيد من شباب القرية إليهم .

فيما أكد الشباب المشاركين فى عمليات التطهير انهم  يقومون بتوفير اجهزة الرش ومواد التطهير  فيما بينهم عن طريق الجهود الذاتية ومساعدات أهالى القرية  لهم بالمواد والدعم المعنوي.

 كما قاموا بالتزامن مع حملة التطهير  بالتوعيه عن طريق مكبرات الصوت بخطورة الفيروس وطريقة انتشاره وكيفية الوقاية منه وكيفية تطهير المنازل مطالبين الأهالي بضرورة الإلتزام داخل المنازل باقصى درجه وكذا اغلاق المحلات فى الموعد المحدد طبقا لقرار رئيس الوزراء.
ولادك يا مصر.. شباب منية سندوب بالدقهلية يواجهون كورونا بـ تطهير الشوارع
ولادك يا مصر.. شباب منية سندوب بالدقهلية يواجهون كورونا بـ تطهير الشوارع
ولادك يا مصر.. شباب منية سندوب بالدقهلية يواجهون كورونا بـ تطهير الشوارع
ولادك يا مصر.. شباب منية سندوب بالدقهلية يواجهون كورونا بـ تطهير الشوارع
ولادك يا مصر.. شباب منية سندوب بالدقهلية يواجهون كورونا بـ تطهير الشوارع
ولادك يا مصر.. شباب منية سندوب بالدقهلية يواجهون كورونا بـ تطهير الشوارع
ولادك يا مصر.. شباب منية سندوب بالدقهلية يواجهون كورونا بـ تطهير الشوارع
ولادك يا مصر.. شباب منية سندوب بالدقهلية يواجهون كورونا بـ تطهير الشوارع
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