ولادك يا مصر.. شباب منية سندوب بالدقهلية يواجهون كورونا بـ تطهير الشوارع

واصل شباب قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ، لليوم الرابع على التوالى حملتهم لتطهير وتعقيم شوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





فيما تأتي الحملة عن طريق عدد من الشباب المتطوعين من أبناء القرية الذين حملوا أجهزة التطهير فوق ظهورهم معلنين استمرارهم فى تطهير القرية يوميا لحين زوال الأزمه مطالبين بانضمام المزيد من شباب القرية إليهم .





فيما أكد الشباب المشاركين فى عمليات التطهير انهم يقومون بتوفير اجهزة الرش ومواد التطهير فيما بينهم عن طريق الجهود الذاتية ومساعدات أهالى القرية لهم بالمواد والدعم المعنوي.



