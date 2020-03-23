هاني يونس: إصلاح الكسر الموجود بسور الكوبري الدائري

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تلقى شكوى أحد المواطنين عن انهيار وتهالك سُوَر الكوبري الدائري المريوطية في اتجاه القادم من أكتوبر لنزلة المعادي، لافتا إلى أنه تواصل مع مدير منظومة الشكاوى، وتم إصلاح السور للحفاظ على المواطنين.





وكتب "يونس"، تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الحمد لله دايما بنواجه أزمات وبنعمل خدمات من يومين أرسل لى أحد المواطنين، والله ما فاكر مين، الرسالة دى :





السلام عليكم استاذ هاني المحترم





ارجو منع هذه الكارثة استاذ هاني .. هذه الصورة علي دائري المريوطية في اتجاه القادم من اكتوبر لنزلة المعادي فوق مصنع بيلا دونا ... سور الكوبري اوشك على الانهيار لمسافة حيث ان السياج الحديدي متهالك واي حركة ممكن يقع لاسفل الكوبري وخاصة ان تحت الكوبري في هذه المنطقة بيوجد تمركز امني مما يسبب خطورة كبيرة لقائدي السيارات فوق الكوبري واسفله .. السور يحتاج فقط الي لحام حديدي لتقويته واتصاله بباقي السور قبل ان تقع الكارثة .. رجاء التحرك قبل ان تقع كارثة لا قدر الله .. وخالص شكري لحكومة الدكتور مدبولي علي كل جهودها في مواجهة الازمات والتحديات وربنا يوفقكم دايما





فقمت بإرسالها للدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فتم التواصل على الفور مع مسئولى منظومة النقل، والحمد لله تم إصلاح الكوبرى، والصور توضح قبل وبعد



