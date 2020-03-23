صحة بورسعيد تعلن وفاة الحالة الأولى لمصاب بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد منذ قليل، وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد- ١٩" في المحافظة لمواطن هندي يبلغ من العمر ٥٣ عاما، يعمل في مصنع وكان محتجزا للعزل بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.









وقال الدكتور عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية بالمحافظة أن المذكور نقل الى العزل منذ يومين عقب اكتشاف الحالة .









وأضاف تعيلب أن الصحة اتخذت كل التدابير الاحترازية للعاملين بالمصنع ممن خالطوا المذكور داخل المصنع وقتيا وتم فحصهم بالكامل عقب إعلان المصنع منطقة حجر لحين فحص جميع العاملين.









وأوضح تعيلب أن فرق المكافحة و التعقيم أجرت عمليات التطهير لكافة الأماكن التي تردد عليها المتوفي سواء بالمصنع أو العقار الذي يقيم به وزوجته .







