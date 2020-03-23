AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة بورسعيد تعلن وفاة الحالة الأولى لمصاب بكورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:49 م
كورونا
كورونا
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد  منذ قليل، وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا  "كوفيد- ١٩" في المحافظة لمواطن هندي يبلغ من العمر ٥٣ عاما، يعمل في مصنع وكان محتجزا للعزل بمستشفى  أبو خليفة بالإسماعيلية.


وقال الدكتور عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية بالمحافظة أن المذكور نقل الى العزل منذ يومين عقب اكتشاف الحالة .


وأضاف تعيلب أن الصحة اتخذت كل التدابير الاحترازية للعاملين بالمصنع ممن خالطوا المذكور داخل المصنع وقتيا وتم فحصهم بالكامل عقب إعلان المصنع منطقة حجر لحين فحص جميع العاملين.


وأوضح تعيلب أن فرق المكافحة و التعقيم أجرت عمليات التطهير لكافة الأماكن التي تردد عليها المتوفي سواء بالمصنع أو العقار الذي يقيم به وزوجته .


يذكر أن بورسعيد سجلت 3 حالات إصابة أحدها هندى المتوفى ومصري عائد من العمرة ونجلته .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معظمهم مصريون.. السعودية تعلن أحدث إحصائية لمصابي كورونا

الأردن تسجل 6 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

بورسعيد تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن هندي.. تفاصيل

بعد إعلانه الحجر الصحي.. السيطرة على حريق بمصنع سنمار في بورسعيد.. صور

10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية

عائد من العمرة.. بورسعيد تبدأ إجراءات عزل ثاني حالات كورونا

ترشيحاتنا

لا تخفيض للرواتب.. أحمد موسى: محمد أبو العينين يتخذ 20 قرارا احترازيا لحماية الموظفين

أشرف بن شرقي يحسم إمكانية رحيله عن الزمالك ورأيه بـ مرتضى منصور

مكتشف فيروس ميرس: الصين لديها علاج فعال ويجب على العالم اتباعها.. فيديو

شاهد بالفيديو.. كورونا يطيح بالمواطنين الأتراك في الشارع

البرلمان : تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس إلى 12 أبريل بسبب كورونا

من 10 لـ 12 ساعة.. وزير الإعلام يكشف عن إمكانية تطبيق حظر التجول بسبب كورونا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تستعد لطرح سيكويا toyota sequoia الشكل الجديد

بتصميم خيالي.. كيا تستعد لطرح سيارة كهربائية جديدة.. صور

عشاء يقوي المناعة .. تونة بالخضار وأومليت بالفلفل