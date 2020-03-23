جيش إيران يعلن الحرب البيولوجية على فيروس كورونا

أعلنت إيران اليوم الإثنين شن "حرب بيولوجية" ضد فيروس كورونا الجديد.





وقال الجيش الإيراني إنه على استعداد لإجراء مناورات بيولوجية في سبيل مكافحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تستقبل فيه إيران شحنة أدوية طبية جديدة مقدمة من "أطباء بلا حدود. بحسب "إيران واير".





وقال حبيب الله سياريأن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة الإيرانية أمر القوات البرية بالاستعداد بالاستعداد لإجراء مناورات بيولوجية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وأضاف أن القرار يتضمن استخدام القوات البرية لتحديد موقع مناسب في العاصمة طهران وإعداد مبنى مستشفى بقدرة 2000 سرير في غضون 48 ساعة، وذلك بعد النظر إلى القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها القوات.





ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورنا في إيران إلى 23.049 وعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 8379 شخصا.



