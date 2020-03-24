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مرأة

بملابس محتشمة.. هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:18 ص
هبة مجدى
هبة مجدى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هبة مجدى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت هبة مجدى فى الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت جاكيت أسود جلد مع بنطلون من نفس اللون  ونسقت معهما سترة قطنية باللون الأسود أيضا.

وأكملت هبة مجدى إطلالتها الأنيقة بمجموعة من الاكسسوارات الراقية التى منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هبة مجدى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على  طلاء شفاه باللون الاحمر مما كشف عن جمال ملامحها.


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