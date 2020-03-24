التخطيط: 147 مشروعا بقطاع الكهرباء والطاقة باستثمارات 17 مليار جنيه في 6 أشهر





قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الانتهاء من 147 مشروعًا بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 17 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري علي مستوي الجمهورية.

أضافت " السعيد" في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، بأسوان، بإجمالي عدد محطات 32 محطة، قدرة 1465 ميجاوات، باستثمارات قطاع خاص حوالي 2 مليار دولار، أما في قطاع البترول، فقد تم الانتهاء من 9 مشروعات، بتكلفة استثمارية كلية 11.7 مليار جنيه.

وكان أبرز مشروعات قطاع الكهرباء تتمثل فى التشغيل التجريبي للوحدة البخارية الثالثة بمحطة توليد جنوب حلوان، وإنشاء محطـة محـولات بنى سويف الصناعيـة، وخط بلاط / شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد، بطول (2× 289 كم)، وقد حقق قطاع الكهرباء معدل نمو حقيقي بلغ 1.5 %، في النصف الأول من 19/2020، كما أنه خلال العام ونصف الماضيين، تم الانتهاء من 369 مشروعًا، بتكلفة كلية استثمارية 57 مليار جنيه.