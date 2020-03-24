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فيروس كورونا.. نقابة الأطباء: نعاني نقصا في مستلزمات مكافحة العدوى ..فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:01 ص
كمامات
كمامات
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن أطباء الحجر الصحي يواجهون الخطر في كل لحظة، والفريق الطبي هو خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف محمد عبد الحميد، في مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك نقصا في مستلزمات مكافحة العدوى للأطباء، ويجب التأكد من توفر وسائل مكافحة العدوى للأطقم الطبية خاصة في مستشفيات العزل.

وتابع محمد عبد الحميد "يجب أن نكون حريصين على توفير كافة المستلزمات لحماية الأطباء والأطقم الطبية بالمخزون الاستراتيجية من وسائل مكافحة العدوى".

وأكمل محمد عبد الحميد "هناك أطباء يرسلون شكاوى بأنهم لا يملكون كمية كافية من الكمامات وسائل مكافحة العدوى، وأرسلنا خطابا وبيانا إلى وزارة الصحة لتوفير وسائل مكافحة العدوى".

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