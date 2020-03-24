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تعليم

جامعة حلوان تواصل عملية تعقيم كلية التمريض

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:01 ص
تعقيم الجامعات
تعقيم الجامعات
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كريم ناصر
نفذت إدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان، حملة تطهير وتعقيم، شملت العديد من الكليات، من خلال فريق من الفنيين المتخصصين، تحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة؛ في إطار الحفاظ على سلامة  الطلاب والطالبات، ضمن مجهودات الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض، إلى أن الكلية شهدت عملية تعقيم شاملة بدعم من الجامعة حيث كانت شاملة بكافة أرجاء الكلية.

وأوضحت أنه تم تعقيم وتطهير كافة المدرجات والأماكن داخل الكلية والمعامل ودورات المياه من قبل إدارة الطب الوقائي بالجامعة.

وقالت إن الجامعة أمدت الكلية بكافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية؛ لتوزيعها على صناديق الإسعافات الاولية بالأقسام.
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